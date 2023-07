1ª Semana Municipal de Combate ao Feminicídio de Rio Negro inicia nesta segunda-feira

Compartilhar no Facebook

O Município de Rio Negro instituiu, através da Lei Municipal nº 3.299/2023, a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio, que prevê ações integradas de conscientização e combate a violência contra a mulher e ao crime de feminicídio.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A 1ª Semana Municipal de Combate ao Feminicídio acontecerá de 31 de julho a 04 de agosto, principalmente nas escolas com palestras e peça teatral. O objetivo principal é conscientização para a não violência, além do fortalecimento de redes de apoio para as mulheres.

A abertura será realizada na próxima segunda-feira (31) no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral. Cronograma:

09h30 – Recepção

Recepção 10h – Abertura oficial da Semana Municipal de Combate ao Feminicídio com a presença da Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Estado do Paraná, Sra. Leandre Dal Ponte

Ações nas escolas:

DIA 01 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

COLÉGIO ESTADUAL CAETANO MUNHOZ DA ROCHA

Palestra às 10h e 14h

COLÉGIO ESTADUAL OVANDE DO AMARAL

Palestra às 8h e 15h.

DIA 02 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA

COLÉGIO ESTADUAL ANA SCHELBAUER

Palestra às 10h

COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DE ANTONINA

Palestra às 10h e 14h

DIA 03 DE AGOSTO – QUINTA FEIRA

COLÉGIO ESTADUAL ALVINO SCHELBAUER

Palestra às 10h e 14h

COLÉGIO ESTADUAL INÁCIO SCHELBAUER

Palestra às 10h e 14h

DIA 04 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

COLÉGIO ESTADUAL MAXIMIANO PFEFFER

Palestras durante a manhã e tarde

COLÉGIO ESTADUAL LYSÍMACO FERREIRA DA COSTA

Palestra às 9h, 10h30, 13h30 e 15h

Toda a sociedade está convidada a refletir sobre o tema, acompanhar as políticas públicas de proteção às mulheres criadas pelo Município, e estar atenta a quaisquer sinais de violência contra a mulher para que possamos mudar essa triste realidade.

O feminicídio é o único crime evitável: ele dá sinais!

Siga o Rio Negro Mulher nas redes sociais e saiba mais: