1º Festival Cultural de Rio Negro terá show gratuito com o humorista Alorino Jr

Inicia nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro, o 1º Festival Cultural de Rio Negro. O público terá quatro noites culturais com humor, música, teatro e dança.

O evento será realizado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (Seminário), sempre com início às 19h e com entrada gratuita. Para garantir a acessibilidade, o evento terá intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

O festival será realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com o apoio da Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) e do Ministério da Cultura do Governo Federal.

A realização do festival cultural é parte do convênio federal nº 945728/2023, que garantiu a aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação para o Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral. Os materiais foram instalados recentemente e agora serão utilizados por artistas locais e regionais durante o evento.

Confira a programação:

DIA 13: OPEN MIC

Show de stand-up com artistas regionais e com o humorista Alorino Jr.

Alorino Jr atua como profissional na área da comédia há 12 anos. Possui mais de 1 milhão de seguidores em toda Internet. Seu canal no Youtube possui 550 mil inscritos e já ultrapassou a marca de 100 milhões de acessos. O humorista tem participações no canal Multishow e atualmente é apresentador na Rede Massa (SBT do Paraná). Está em cartaz com monólogo de stand-up denominado “O bom e velho show de humor” por todo Brasil.

DIA 15: FESTIVAL ARRASTA

Encontro de “Música Raiz”. No estilo Galpão Crioulo, a noite de domingo contará com diversos artistas regionais em uma roda de conversa e música raiz.

DIA 19: MAIS TEATRO

Apresentações dos espetáculos “A incrível Escola Fraternal” e “Auto de Natal 2024” com crianças e adultos do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro.

DIA 20: FESTIVAL DE DANÇA

Mostra de Dança com apresentações de diversas escolas e grupos.