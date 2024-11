20ª Festa da Colonização de Rio Negro continua neste final de semana

A 20ª Festa da Colonização reuniu um bom público em Rio Negro nos dois primeiros dias. Neste sábado e domingo a festa continua com grandes atrações para celebrar os 154 anos do município. Confira a programação:

SÁBADO – Atrações com ingresso pista solidário (1 kg de alimento)

15h: Início do show com bandas locais no palco alternativo

20h30: Show com Kauan Costa

21h30: Show com o grupo Chiquito e Bordoneio

23h30: Show com Kruger e Rony

01h: Show nacional com Adson e Alana

DOMINGO – Atrações com ingresso pista solidário (1 kg de alimento)

13h: Início do show com bandas locais no palco alternativo

16h: Show com o grupo Chamarra

18h: Show com o grupo Talagaço

A festa ocorre no Parque de Eventos “Dr. José Valmor Ribeiro Nardes”. O acesso ao local será pela Av. Ildefonso Camargo Melo (rua do Detran).

Fotos: Divulgação / www.facebook.com/RioNegroOficial