21 de setembro: Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

21 de setembro é dia de reconhecer, reafirmar e refletir sobre as políticas e ferramentas para a inclusão das pessoas com deficiência

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na última segunda-feira (19), a Prefeitura Municipal de Rio Negro, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deu início às atividades alusivas a “Semana da Luta Pelos Direitos das Pessoas com Deficiência”.

A abertura foi realizada na OAB – Subseção Rio Negro com a palestra “Superação de quê?”, ministrada por Luciana Souza Sguerre e Marcos Antonio Reway. Foram abordados assuntos como aceitar e honrar a singularidade de cada pessoa e vê-la como uma parte natural e bela da diversidade humana.

O evento contou com a presença de profissionais da Assistência Social, da Educação, da Saúde, das Escolas Especiais Tia Apolônia e APAE e da Associação Rionegrense das Pessoas com Deficiência e da Comunidade em Geral (ARPDE).

Tratou-se de um momento histórico para o município de Rio Negro, que pela primeira vez leva à base da sociedade a importância do tema, a busca por políticas públicas efetivas para as pessoas com deficiência e de ações concretas que contribuam para a melhoria das condições de acessibilidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foram abordados na palestra temas importantes, como a história da deficiência no Brasil e no mundo e conceitos relevantes, entre eles:

CAPACITISMO: Discriminação ou violências praticadas contra as pessoas com deficiências. É a atitude preconceituosa que hierarquiza as pessoas em função da adequação de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade funcional. (Anahi Guedes de Mello).

CRIPFACE: Prática onde personagens com deficiência são interpretados por atores/atrizes. O Cripface impede a inclusão social de deficientes neste mercado e contribui para reforçar alguns estereótipos ligados às pessoas com deficiência.

A programação da Semana da Luta Pelos Direitos das Pessoas com Deficiência segue nos próximos dias:

21/09

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

9h – Roda de conversa “Conhecendo a rotina de vida diária da pessoa com deficiência visual”

Local: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

14h – Exibição do filme “No ritmo do coração”

Local: Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral

22/09

19h РDesfile Moda Inclusiva РOrganiza̤̣o APAE de Rio Negro

Local: Salão 6 de Agosto

24/09

9h РCarreata e distribui̤̣o de material informativo

Local: Em frente à Afubra de Rio Negro, com destino à Praça da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus

15h РJogo de basquetebol em cadeira de rodas com a participa̤̣o dos atletas da equipe do Coritiba Monsters Basketball

Local: Ginásio de Esportes José Müller

Ginásio de Esportes José Müller Ingresso: Doação de um brinquedo novo

O Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência (21 de setembro) foi instituído pela Lei nº 11.133/2005 com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

Dia D para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Na mesma semana a Agência do Trabalhador de Rio Negro (SINE) realizará o Dia D para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Será no dia 21 de setembro (quarta-feira), das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Trabalhadores com deficiência e reabilitados do INSS podem participar da ação que irá reunir empresas do município para incentivar a inclusão social e profissional. O objetivo é que o empregador possa realizar o processo seletivo desses candidatos às oportunidades de emprego atendendo ao Artigo 93 da Lei nº 8.213/91, que cita que “a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas”.

O Dia D será realizado simultaneamente nas Agências do Trabalhador do Estado. O evento é promovido pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalhador do Paraná, através do Departamento do Trabalho e Estímulo a Geração de Renda.

A Agência do Trabalhador de Rio Negro (SINE) fica localizado na Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 167, Centro, próximo ao Salão 6 de Agosto. No Dia D (21 de setembro) o atendimento será das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Por que o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é comemorado em 21 de setembro?

A comemoração do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência em 21 de setembro foi oficializada em 2005 pela Lei nº 11.133, mas já era celebrada desde 1982 por iniciativa do Movimento pelos Direitos das Pessoas com Deficiência – grupo que se reunia desde 1979 para reivindicar direitos e melhorias para a vida das pessoas com deficiência.

Não é por acaso que a data coincide com o início da primavera, representando o nascimento e a renovação do movimento das pessoas com deficiência. Afinal, esta é uma luta que nunca acaba.