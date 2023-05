21ª Semana Nacional de Museus é iniciada em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A 21ª Semana Nacional de Museus acontece entre os dias 15 e 21 de maio e é aberta à participação de museus, instituições de memória, espaços e centros culturais brasileiros.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em Rio Negro a abertura ocorreu na manhã desta segunda-feira no Museu Histórico Professora Maria José França Foohs com a presença da equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e também da Educação.

O prefeito James Karson Valério e o vice-prefeito Alessandro von Linsingen, juntamente com a secretária municipal de cultura e turismo, Jussara do Rocio Heide, fizeram a abertura oficial da semana do museu em Rio Negro.

Os alunos da Escola Municipal Ana Zornig também participaram da abertura. Após conheceram toda a história do museu os alunos realizaram plantios de mudas de árvores nativas no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

A Semana Nacional de Museus é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) que acontece todo ano em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O tema deste ano é “Museus, sustentabilidade e bem-estar”, proposto pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM). O tema propõe uma reflexão sobre a importância dos museus na promoção da saúde mental, educação ambiental e inclusão social, além de apoiar três dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): Saúde e Bem-Estar Global, Ação Climática e Vida na Terra.

O Museu Histórico Professora Maria José França Foohs está localizado anexo ao prédio do histórico seminário de Rio Negro. O atendimento é de terça a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Aos sábados, domingos e feriados o local fica aberto das 13h30 às 17h. A entrada é gratuita. Grupos maiores podem agendar com antecedência pelo telefone ou WhatsApp (47) 3643-7664.