DOAÇÃO DE SANGUE – No dia 18 de novembro a 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, integrante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, participou da 2ª Edição da Campanha de Doação de Sangue do Exército Brasileiro. A “Redoma dos Campos Gerais” realizou doação voluntária no HEMEPAR, em União da Vitória-PR.

Fotos: 2º Ten Rossoni