2º Pedal Maximiano será realizado neste domingo em Rio Negro

No próximo domingo, dia 12, será realizado no Lageado dos Vieiras o 2º Pedal Maximiano com três trajetos: 10 km, 20 km e 40 km. É uma excelente oportunidade para praticar esporte com a família e amigos e ainda conhecer as belezas do interior de Rio Negro.

O evento terá um delicioso café da manhã e sorteios de brindes para os ciclistas. As inscrições podem ser feitas pela Internet através do link: forms.gle/oxx8PAa6wbMadKbUA

O valor da inscrição é R$ 25,00 (com café). O local de concentração será no Rancho Richter, localizado na Rua Franciane Wotroba. Confira a localização no Google Maps: https://goo.gl/maps/4udqd2yqv1ScLN896

Mais informações: (47) 99611-9552 ou pelo Instagram: https://instagram.com/pedal_maximiano2023

O evento tem o importante apoio da Prefeitura de Rio Negro, que busca fortalecer cada vez mais o turismo rural.