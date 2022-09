5º Pedal da Família será realizado neste domingo em Rio Negro

Neste domingo, dia 25, será realizado em Rio Negro o 5º Pedal da Família. Esta edição terá um percurso inédito com trilhas pelo interior do município, paisagens de tirar o fôlego e com passagem pelo Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

O Pedal da Família é um evento beneficente que tem por objetivo difundir a cultura da bike e valorizar os laços de família, proporcionando uma experiência esportiva e de contato com a natureza através da bicicleta para todas as idades.

O evento é realizado pelo grupo Força no Pedal Rio Negro e Equipes de Nossa Senhora. Tem como apoiadores a Prefeitura de Rio Negro, 5º Regimento de Carros de Combate e Sesc-PR.

As inscrições podem ser feitas pela Internet ao custo de R$ 65,00. Participando do evento, o ciclista estará contribuindo para o Projeto Tambo que abriga mulheres em situação de violência. Toda a renda será destinada para esta instituição de caridade criada em abril de 2007. O projeto é realizado pela Prefeitura Municipal em parceria com o Clube Soroptimista Internacional de Rio Negro.

Link para as inscrições: http://bit.ly/pedaldafamilia2022

http://bit.ly/pedaldafamilia2022 Dúvidas e contato: (47) 99113-0601 | (47) 99256-1628

A saída da pedalada será em frente à Capela São Francisco de Assis na Estrada da Rabeca, no Tijuco Preto. Confira a localização no Google Maps: https://goo.gl/maps/3qAAgQUhCJRaNtiTA

Os participantes terão à disposição: kit atleta, banheiros, estacionamento, café da manhã, passeios por trilhas e estradas do interior, apoio e resgate, ponto de apoio com água e frutas no percurso, completa estrutura de recreação infantil, monitores, brinquedos infláveis e pista de MTB kids, almoço e completo serviço de bar, sorteio de diversos brindes, exposição de bikes antigas, lojas e muito mais. O almoço com acompanhante terá o custo de R$ 30,00 (crianças até 8 anos de idade não pagam).

PROGRAMAÇÃO

7h: Recepção e café da manhã

8h30: Largada

12h: Almoço

14h: Sorteios

16h: Encerramento

PERCURSO

Light 10 km: Passeio por estradas de interior para iniciantes e crianças (acompanhadas de responsável). Grau de dificuldade baixo.

Sport 35 km: Passeio por trilhas e estradas de interior, indicado para pessoas que querem um desafio moderado.

Acompanhe o Pedal da Família pelo Facebook: https://www.facebook.com/pedaldafamiliaoficial