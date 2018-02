5º RCC realizará a 13ª Corrida da Paz neste domingo (18)

O 5º Regimento de Carros de Combate – “Regimento Tenente Ary Rauen” realizará no próximo domingo, dia 18, a 13ª “Corrida da Paz”, na cidade de Rio Negro, evento que ocorrerá em diversas cidades do mundo em comemoração ao aniversário do Conselho Internacional de Esporte Militar (CISM), com a finalidade de promover a paz mundial, e tem como principal objetivo a integração dos militares do Regimento com a comunidade riomafrense através do esporte.

A largada está marcada para as 09h no quartel da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea e Autopropulsada, na praça Santo Ângelo em Rio Negro. Estão convidados todos os familiares, amigos e público civil em geral. Os convidados que desejarem, podem realizar o percurso caminhando ou de bicicleta. É uma corrida participativa e não competitiva, dessa forma não haverá premiação. A distância percorrida será de 5 km.