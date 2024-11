A 20ª Festa da Colonização de Rio Negro está chegando; confira a programação

Compartilhar no Facebook

No próximo dia 15 de novembro o município de Rio Negro completará 154 anos de emancipação política. Para comemorar será realizada a tradicional Festa da Colonização com grandes atrações.

O evento será realizado no Parque de Eventos “Dr. José Valmor Ribeiro Nardes” de 14 a 17 de novembro. Serão quatro dias de festa com diversas atrações. O parque fica localizado na Avenida Luiz Carlos Pereira Tourinho, no bairro Volta Grande.

Além dos shows musicais, o evento terá feira multissetorial, parque de diversões, área gastronômica, exposições e muito mais. Confira a programação:

QUINTA-FEIRA (14/11) – Atrações com ingresso pista solidário (1 kg de alimento)

19h: Abertura do parque

19h30: Abertura da festa

20h: Show gospel com a banda Gratidão

21h30: Show católico sertanejo com Danilo Dyba

23h: Show com o grupo Fogo de Chão

00h30: Show com a banda Tô de Novo

SEXTA-FEIRA (15/11) – Atrações com a compra de ingressos pista, VIP e camarote

09h: Feirão de negócios, veículos novos e usados

14h: Baile da melhor idade

19h: Atração musical no palco alternativo

21h: Show com Agromerou

22h30: Show nacional com Jennifer e Stephany

Show nacional com Jennifer e Stephany 00h30: Show nacional com Luan Pereira

SÁBADO (16/11) – Atrações com ingresso pista solidário (1 kg de alimento)

09h: Feirão de negócios, veículos novos e usados

15h: Início do show com bandas locais no palco alternativo

20h30: Show com Luan Costa

21h30: Show com o grupo Chiquito e Bordoneio

23h30: Show com Kruger e Rony

Show com Kruger e Rony 01h: Show nacional com Adson e Alana

DOMINGO (17/11) – Atrações com ingresso pista solidário (1 kg de alimento)

09h: Feirão de negócios, veículos novos e usados

13h: Início do show com bandas locais no palco alternativo

16h: Show com o grupo Chamarra

Show com o grupo Chamarra 18h: Show com o grupo Talagaço

VENDA DE INGRESSOS

Valores dos ingressos antecipados para o show com Luan Pereira:

1º Lote pista promocional: R$ 40,00 unissex

1º Lote VIP promocional: R$ 70,00 unissex

Para camarotes para 10 pessoas entre em contato: (47) 99147-2597.

Os ingressos estão à venda pelo site: www.ingressonacional.com.br

Pontos de Venda:

Rio Negro: Postos M7

Mafra: Farmácia AC Farma Santa Catarina

Papanduva: ⁠ Auto Posto Pirâmide

Monte Castelo: Auto Posto De Luca

Major Vieira: Lanchonete da Goretti

Canoinhas: Casa do Fumo

Casa do Fumo Itaiópolis: Auto Posto Linzemeier

Informações para exposições e vendas: (47) 99147-2597.

Realização: Impactus Eventos e Prefeitura Municipal de Rio Negro