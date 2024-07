A arte de Contar Histórias é atração cultural nesta semana em Rio Negro

Evento será realizado em Rio Negro e terá a presença de artistas locais e convidados

Já pensou em contar histórias para suas crianças ou alunos? Ou para outras pessoas, independente da idade? A arte de contar histórias acompanha a humanidade desde os tempos mais antigos e por isso, o projeto cultural Grande Encontro de Contadores de Histórias está promovendo a linguagem das narrativas orais, com várias ações gratuitas na cidade de rio Negro.

Esta é a oportunidade para quem aprecia e para quem pretende desenvolver suas habilidades de narrativa oral, seja em sua vida familiar ou para atuação profissional (por exemplo, como um recurso em sala de aula, ou para uma apresentação artística e até mesmo para realizar atividades de voluntariado em hospitais e demais instituições).

Usando as técnicas corretas para contar histórias possibilita-se que um vasto universo lúdico amplie a criatividade de quem conta e de quem ouve as histórias. Além disso, auxilia nos processos de ensino-aprendizagem e no fortalecimento das habilidades de comunicação.

As oficinas especiais serão imperdíveis! Em destaque, o artista Carlos Moreira, das “Histórias com Carlitos” trará a proposta “Conto para que tu contes” onde os participantes poderão entender a técnica da narrativa, juntamente com a manipulação do objeto livro e pequenas intervenções sonoras e lúdicas. E a artista Ciliane Vendruscolo, das “Histórias da Cili”, virá com a proposta “Então é assim, se quer contar, pode sim!”, onde a linguagem artística possibilitará aos participantes ver/ler o mundo e aprofundar a formação pessoal e humana de maneira sensível e crítica. Para se inscrever nestas e nas demais oficinas, acesse o link: https://forms.gle/3Svvvk5fVVhfjppq5

E assim, o encontro levará, ao longo de uma semana, várias ações gratuitas, tais como: apresentações de contadores de histórias em escolas municipais, palestras sobre comunicação e capacitações artísticas para celebrar a Arte por meio das narrativas orais. As ações serão realizadas em diversos espaços culturais de Rio Negro, possibilitando o acesso do maior número de pessoas.

O Grande Encontro de Contadores de Histórias é um projeto cultural produzido pela Benedita Cia de Teatro e foi aprovado para uso dos recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

Informações e inscrições para as oficinas:

41 9 9621-0810 / https://forms.gle/3Svvvk5fVVhfjppq5

PROGRAMAÇÃO:

Dia: 31/07 (quarta-feira):

Horário: das 10:30 as 12:00 ou das 15:30 as 17:00 – Oficinas com artistas convidados:

Carlos Moreira (Histórias com Carlitos) – “Conto para que tu contes”

Ciliane Vendruscolo (Histórias da Cili) – “Então é assim, se quer contar, pode sim!”

Local: Centro de Cultura Agostinho Paizani Filho / Biblioteca Municipal