A pequena “borboletinha” Sandy precisa da sua ajuda

Uma vakinha virtual está sendo realizada para ajudar a pequena Sandy, de Mafra, que nasceu com Hidrocefalia e Síndrome de Dandy-Walker. Desde os dois meses de idade a criança precisa utilizar a traqueostomia (ventilação mecânica e sonda endoscópica).

Para doar qualquer valor basta acessar a vakinha: http://vaka.me/1246140

Devido a esta condição, Sandy necessita de fisioterapia respiratória e motora pelo menos três vezes por semana e não se consegue pelo SUS, pois o mesmo não faz fisioterapia domiciliar e a dificuldade de transportá-la com todos os aparelhos que necessita é imensa. No momento, ela faz o procedimento no particular, que custa R$ 600,00 mensais.

Além disso, a criança necessita de vários medicamentos e um deles custa R$ 265,00. Ela também necessita de vários produtos para seu cuidado e necessita de sessões terapêuticas para seu tratamento. Ela também precisa de acompanhamento fonoaudiólogo, mas pelo alto custo do tratamento, ela não o faz.

A família ainda não se conseguiu o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e precisa buscar apoio judicial para conseguir. Janaína, a mãe, não pode trabalhar, pois a criança é totalmente dependente dela. Além da Sandy, o casal possui outro filho de 8 anos. O pai trabalha como autônomo, batalha muito, mas a família paga o aluguel que fica mais difícil ainda com as despesas de casa.

A família agradece de coração quem puder colaborar para que a pequena Sandy tenha o tratamento que merece.