Estão abertas as inscrições para o curso de Tecnologia em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Para Rio Negro são 20 vagas disponíveis para o curso que será realizado na modalidade à distância, com aulas no Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira, que fica localizado junto ao Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa e Prefeitura, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070.

INSCRIÇÃO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As inscrições para o Vestibular Unificado EAD UVPR 2023 devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até às 23h59 do dia 01 de março de 2023, com absoluta obediência às instruções indicadas no sistema desenvolvido pela CPS da UEPG para uso online, por meio do site cps.uepg.br/ead