Abertas inscrições para o cicloturismo de inverno em Mafra

Ótima notícia para os amigos da bike ou dos pedais. Vem aí mais um cicloturismo, que faz parte do III Festival de Inverno de Mafra.

O cicloturismo será no dia 7 de julho, (Domingo) com saída da Praça Ferroviário Miguel Bieleki, às 7h30min, para um passeio de 26 km de percurso. Passará pelo Jardim América até o Sítio Scandoá onde o ciclista poderá fazer uma parada e ainda desbravar o Sítio antes do retorno até a Praça Bielecki.

As inscrições para o Cicloturismo podem ser feitas on line pelo link: https://ticketsports.com.br/e/3-cicloturismo-59348 . Informações pelo celular (47) 99970-8828 ou no site da Prefeitura, no espaço III Festival de Inverno.

III Festival de Inverno

O III Festival de Inverno de Mafra acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de julho, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. Contará com diversas atrações como shows variados, espaço gastronômico e de outlet (vários segmentos), além de exposição e venda de artesanatos, encontro de carros antigos e de motociclistas, entre outros atrativos.

A entrada é gratuita. A realização da Prefeitura de Mafra, por meio das Secretarias Municipais de Educação, Esporte e Cultura e Desenvolvimento Econômico e Turismo.