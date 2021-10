Aberto credenciamento para operar a cantina no Parque Ecoturístico São Luís de Tolosa

A Prefeitura Municipal de Rio Negro torna público o Processo Licitatório n°293, que tem por objetivo contratar empresa prestadora de serviços para a concessão de uso da cantina do Parque Ecoturistico Municipal São Luís de Tolosa. O espaço a ser ocupado é uma excelente oportunidade para empresas, visto que recebe em média 2.000 visitantes semanais, além do público fixo do espaço com os funcionários da Prefeitura Municipal de Rio Negro, anexo ao parque.

No processo, podem participar empresas, Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais (MEIs) para concorrer a concessão de uso pelo período de até 04 (quatro) anos, para funcionamento de um espaço de alimentação.

Os interessados tem data final para a entrega dos envelopes contento Documentos de Habilitação, e Proposta de Preços do presente Edital, bem como os documentos para credenciamento será dia 19 de outubro, às 09 horas no prédio sede da Prefeitura Municipal de Rio Negro, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, Bairro Seminário, no Protocolo, no átrio do prédio.

O edital completo pode ser acessado clicando em https://bit.ly/3AaqDYj e maiores dúvidas podem ser retiradas com o Departamento de Licitações do Município de Rio Negro através do número (47) 3642-5556 ou email licitacao.mun@gmail.com.