Abertura dos Jogos Escolares do Paraná em Rio Negro será nesta sexta-feira (17)

Pelo segundo ano consecutivo o município de Rio Negro será a sede da 2ª fase regional dos Jogos Escolares do Paraná entre os dias 17 e 22 de maio com diversas modalidades: atletismo paradesportivo, atletismo, basquetebol, futsal paradesportivo, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

A abertura oficial dos jogos será nesta sexta-feira no Ginásio de Esportes José Müller. A cerimônia terá início às 20h com o desfile das delegações dos municípios que participam desta edição dos jogos.

São esperados aproximadamente 2.500 alunos atletas. Participam desta fase os municípios: Rio Negro, Agudos do Sul, Araucária, Balsa Nova, Campo do Tenente, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

O município de Rio Negro será representado pelo Colégio Agrícola Lysímaco Ferreira da Costa, Colégio Bom Jesus, Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha, Colégio Cívico-Militar Dr. Ovande do Amaral, Colégio Estadual Barão de Antonina, Escola Estadual Alvino Schelbauer, Escola Estadual Inácio Schelbauer, Escola Estadual Maximiano Pfeffer, Escola Municipal Tia Apolônia e Escola Sebastião Malaquias Gomes (APAE).

Nesta terça-feira o prefeito James Karson Valério esteve reunido com o presidente da Câmara de Vereadores, Elcio Josué Colaço, o diretor de esportes de Rio Negro, Paulo Rogerio Gaissler e com o assistente de município do Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul, Mauricio Valério. Todos enfatizaram a importância do evento em um vídeo gravado para a população.

Grandes eventos esportivos como este promovem a inclusão social e deixam o município de Rio Negro movimentado em vários aspectos, inclusive no fortalecimento do comércio local. A Prefeitura oferece todo o apoio necessário para a realização do evento. Todas as secretarias municipais trabalham incansavelmente em conjunto com as equipes do estado para proporcionar um grande evento a todos os participantes.

A população poderá prestigiar os Jogos Escolares do Paraná em Rio Negro. A programação ainda será definida e divulgada em breve. Mais informações sobre os jogos podem ser acessas no site oficial: www.esporte.pr.gov.br/JEPS