Abertura dos Jogos Escolares do Paraná será nesta sexta-feira em Rio Negro

A abertura da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná 2023 será nesta sexta-feira às 19h30 no Ginásio de Esportes José Müller (popular “XV de Novembro”), em Rio Negro. O município será a sede da competição que deve reunir mais de 100 delegações com aproximadamente 2.500 alunos atletas envolvidos.

Além da valorização do esporte, grandes eventos esportivos como este deixam o município de Rio Negro movimentado em vários aspectos, inclusive no fortalecimento do comércio local.

Para os jogos escolares a Prefeitura dará todo o apoio necessário para a realização do evento. Durante o período da competição os atletas ficarão alojados em escolas do município. Refeitório e transporte interno dos alunos atletas e árbitros para os locais de competição também estarão à disposição das delegações.

A competição será realizada no período de 19/05 a 24/05. Além do estádio municipal, os jogos também serão realizados no Ginásio de Esportes José Müller, Ginásio de Esportes Uiraçuzão (Ana Zorning), ginásio do Sesc e Colégio Estadual Barão de Antonina. Outros locais ainda podem ser definidos.

A população poderá prestigiar os jogos e torcer pelas equipes que estarão representando Rio Negro. Após vencerem na fase municipal, estarão representando o município na fase regional:

Colégio Bom Jesus

Colégio Estadual Cívico Militar Presidente Caetano Munhoz Da Rocha

Colégio Estadual Cívico-Militar Dr. Ovande do Amaral

Escola Estadual Alvino Schelbauer

Escola Estadual Inácio Schelbauer

Escola Estadual Professor Lysímaco Ferreira da Costa

Escola Referência Mundo Mágico

As escolas Tia Apolônia e Escola Sebastião Malaquias Gomes (APAE) também participarão em categorias ACD.

Serão sete modalidades esportivas em disputa: atletismo, basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, vôlei e xadrez. Participarão alunos atletas dos municípios: Rio Negro, Agudos do Sul, Araucária, Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo Largo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

Confira a programação no site: https://drive.google.com/file/d/1d_wRtCa2IWzBN2kHeinM4BiYdRg7vlZz/view?usp=share_link