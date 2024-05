Academia de Ginástica para Cadeirantes será inaugurada em Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, convida a população para prestigiar a inauguração da Academia de Ginástica para Cadeirantes e Parque Infantil “Martino Stupp”. O evento será realizado nesta sexta-feira, dia 17, às 16h, na área anexa ao Ginásio de Esportes José Müller.

A inclusão social através do esporte já é realidade em Rio Negro e será ainda mais fortalecida com esta nova academia ao ar livre que é totalmente adaptada para cadeirantes, sendo algo inédito na região. O local reforçará ainda mais a prática do esporte em Rio Negro oportunizando a todos uma melhoria na qualidade de vida.

A academia atenderá gratuitamente a população em geral e escolas. Os cadeirantes terão à disposição equipamentos desenvolvidos especialmente para que possam se exercitar com conforto e segurança. Profissionais que atuam na secretaria de esportes darão todo o suporte necessário aos usuários sempre que for necessário.

A academia para cadeirantes é uma das obras que constam no planejamento da Prefeitura para tornar aquela área um grande complexo esportivo com toda a acessibilidade necessária. O acesso ao local possui a acessibilidade dentro dos padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Além desta nova academia, o local já possui a Academia de Esporte “Luiz Carlos Gomes de Oliveira – Camiseta”, que foi inaugurada em 2023 e atende aproximadamente 200 pessoas de forma gratuita com programas de musculação e ginástica. O projeto “Academia PCD”, entre outros, é aplicado no local e tem como objetivo atender os alunos PCD (Pessoa com Deficiência), que através do acompanhamento especializado, podem utilizar esse aporte na evolução para melhoria da saúde.