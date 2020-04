Ação conjunta promove a conscientização aos caminhoneiros na BR-116

A Arteris Planalto Sul, em parceria com o SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte) e Polícia Rodoviária Federal, realizam entre os dias 28/03 a 03/04, uma ação para conscientizar os caminhoneiros que trafegam pela BR-116 a respeito da prevenção ao novo coronavírus.

A atividade acontece das 9h às 13h na Unidade Operacional da PRF de Mafra e no Posto Leo Ampessan, Km 247 em Lages, e faz parte de uma série de iniciativas desenvolvidas pela Arteris e seus parceiros, com objetivo de combater a pandemia do coronavírus e apoiar os caminhoneiros que seguem com suas atividades nesse período.

Os caminhoneiros que passarem pela ação receberão um kit com produtos de higiene, oferecido pela equipe do SEST/SENAT, e também dicas de como evitar a transmissão e o contágio pelo vírus.

Os caminhoneiros terão à disposição ainda informações sobre a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. “Em momentos delicados como o que estamos vivendo, parcerias e ações conjuntas são fundamentais para garantir aos usuários informação adequada, prestação de serviços e segurança”, afirma Christiana Costa, gerente de sustentabilidade da Arteris.