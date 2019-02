Ação de voluntários vai colocar ‘Eco Barreira’ no rio da Lança

Um grupo de voluntário de Mafra e Rio Negro estão se unindo para colocarem uma ‘Eco Barreira’ no rio da Lança. O objetivo do projeto e ajudar a reduzir o número de resíduos – lixo – que chegam ao rio Negro.

A primeira barreira já começou a ser montada e será colocada no rio da Lança neste sábado, dia 9.

Segundo um dos idealizadores do projeto a primeira barreira será colocada próximo a Igreja Ucraniana. “Fizemos visitas nas margens do rio e escolhemos o local próximo à Igreja Ucraína para a instalação da barreira” contou Jefferson Luiz Grossl.

Outras rios dos dois municípios também irão receber as ‘Ecos Barreiras’ que são feitas com galões plásticos de 20 litros.

Ao todo 29 pessoas participam do projeto que tem o apoio do grupo EcoMafra.

Para montar as barreiras o grupo conta com a doação dos galões, quem puder contribuir pode entrar em contato com o Jefferson através do WhatsApp (47) 9 8848-1519.