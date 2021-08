Ação emergencial de enfrentamento ao frio intenso tem resultados positivos em Rio Negro

Um total de 33 pessoas receberam abrigo no período

Realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, CREAS e Defesa Civil de Rio Negro e com o apoio da população em geral, dos casais das equipes de Nossa Senhora e da Pastoral Familiar da Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna, a Ação Emergencial de Enfrentamento ao Frio durante a semana do dia 27 de julho ao dia 03 de agosto foi um sucesso.

A ação que teve como objetivo abrigar pessoas vulneráveis em situação de rua do frio, disponibilizando abrigo, camas quentes, duas refeições e transporte de ida e volta do local, alcançou um total de 33 pessoas adeptas ao auxílio, das quais ficaram seguras e quentes na semana mais fria do ano.

Vale ressaltar que a adesão ao auxílio foi espontânea, ou seja, não sendo obrigada ao cidadão a permanência no local. Por esse motivo, nem todos os moradores mesmo cientes do abrigo optaram por não realizar sua entrada.

A ROTINA:

Durante a semana do dia 27 de julho ao dia 03 de agosto a rotina de atendimento todos os dias às 18h45 a saída do transporte do CREAS com destino ao abrigo. Lá, foram servidos aos cidadãos com caloroso cuidado uma refeição, camas, cobertas e aconchego.

Às 8:30h da manhã do dia seguinte, o transporte saia do abrigo com destino ao CREAS, onde foram fornecidas as refeições de café da manhã aos optantes.

Após o momento, os adeptos seguiram seu dia livremente, retornando caso necessário às 18:45h ao local.

Fora do abrigo, às 20h diariamente se iniciava a abordagem social, que disponibilizou acesso ao abrigo a qualquer momento, a depender da adesão dos usuários abordados.

Números de telefone funcionaram 24 horas por dia para o recebimento de chamadas de pessoas que encontrassem vulneráveis ao frio com necessidade de auxílio.

