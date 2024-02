Ação estratégica é realizada em Rio Negro para o combate à Dengue

Nesta quinta-feira foi realizada uma importante ação conjunta de combate à Dengue em Rio Negro envolvendo equipes das secretarias municipais de saúde e meio ambiente, vigilância sanitária, além da equipe de fiscalização e do Comitê da Dengue do município.

Os profissionais realizaram visitas domiciliares para intensificar a fiscalização e a conscientização em propriedades. Nenhum foco do mosquito Aedes Aegypti foi encontrado nos locais vistoriados.

Segundo o boletim divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, não há casos confirmados da Dengue no município. No momento há quatro casos suspeitos que estão sendo investigados através de exames laboratoriais. Recentemente houve dois casos positivos que são moradores do município de Mafra e que foram atendidos pela equipe de saúde de Rio Negro.

A população precisa ficar atenta aos sintomas da doença, principalmente se o cidadão viajou recentemente para algum município que está numa situação crítica. Em caso de dúvidas é preciso procurar a unidade de saúde mais próxima.

Em Rio Negro a equipe de combate às endemias realiza ações constantes para o combate à Dengue. As visitas técnicas ocorrem ao longo de todo o ano. Mas também é preciso que a população se mantenha em alerta e realize todas as medidas de prevenção para evitar que a Dengue chegue até Rio Negro.

De acordo com o atual presidente do Comitê da Dengue do município de Rio Negro, Josias Tomaz da Silva, há também a preocupação com relação ao lixo acumulado em terrenos. Na ação desta quinta-feira alguns moradores foram notificados pelas equipes com relação a isso.

A população também precisa se conscientizar que fazer o descarte inadequado de lixo e entulhos é crime ambiental e está sujeito à multa. Em Rio Negro, as infrações cometidas no meio ambiente podem ser punidas com multa de até R$ 4,5 mil, além da obrigação de ressarcimento do dano causado.

Campanhas realizadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Rio Negro reforçam a importância de a população limpar seus quintais e outras áreas que possam acumular água – ambiente ideal para a procriação do mosquito – ressaltando que é fundamental a participação de toda sociedade. O objetivo é alertar a população sobre prevenção da doença. Ou seja, todos os cuidados para evitar que o Aedes aegypti, mosquito transmissor do vírus, se reproduza.

Mais informações estão no portal oficial da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br