Ação SINE nos Bairros será realizada nesta sexta-feira em Rio Negro

A Agência do Trabalhador de Rio Negro está se aproximando da comunidade com a Ação SINE nos Bairros. O evento traz oportunidades reais para quem está em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho.

A ação acontecerá nesta sexta-feira, dia 01 de novembro, das 8h às 15h sem fechar para o almoço, no Centro da Juventude Henrique Witt no bairro Alto, situado na Rua Osvaldo Grein, 80.

Mais de 10 empresas estarão presentes, oferecendo mais de 100 vagas para contratação imediata. É a chance para muitas pessoas darem aquele passo importante rumo ao futuro. Basta comparecer com os documentos pessoais e aproveitar as oportunidades.