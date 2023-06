Ação voluntária de cidadã aquece crianças de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Uma emocionante ação voluntária foi realizada na tarde desta quinta-feira na Escola Municipal Olavo Bilac, situada no bairro São Judas Tadeu, em Rio Negro.

Alunos do primeiro e segundo ano receberam a visita das senhoras Shirley Costa von Linsingen e Sheila Rds, que contaram muitas histórias infantis e deixaram as crianças muito mais aquecidas nesta época de frio.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além da visita e interação, as crianças receberam de presente lindas toucas que foram carinhosamente confeccionadas pela dona Shirley com a técnica do crochê.

“Foi maravilhoso ver aquelas crianças tão queridas. Amei todas elas e gostei muito de estar lá”, disse Shirley, que resolveu fazer as doações após visitar o bairro no dia da Páscoa. “Fomos fazer uma visita na vila São Judas Tadeu e olhando aquelas crianças eu fiquei sensibilizada. E como eu já estava fazendo toucas e queria doar para alguém, eu pensei nelas”, complementou.

Ações como esta aquecem crianças e nosso coração! Todo cidadão pode contribuir para um mundo melhor.