Acessibilidade está sendo aprimorada em calçadas e passeios de Rio Negro

A Secretaria Municipal de Obras de Rio Negro está fortalecendo ainda mais a acessibilidade em passeios e calçadas do município. Recentemente foram realizadas obras no Centro.

A Prefeitura de Rio Negro também já realizou aprimoramentos no acesso ao passeio da Ponte Dr. Diniz Assis Henning (Ponte Metálica). O reparo reforça as condições de segurança, conectividade e conforto na circulação de pessoas nessa importante e histórica ponte que liga Rio Negro a Mafra.

Além disso, para aprimorar a mobilidade urbana, a Prefeitura está realizando a construção de calçadas/passeios ao longo de ruas no perímetro urbano do município com o objetivo de proporcionar a acessibilidade e tornar viável e seguro o tráfego dos pedestres que utilizam as vias no dia a dia.

O passeio está sendo executado em concreto usinado alisado. As primeiras etapas foram concluídas no bairro Seminário e na Vila São Judas Tadeu. No Lageado dos Vieiras as obras estão em andamento.