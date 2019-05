ACIRN promove a palestra Tendências do Comércio com a economista Fernanda Pesarini Tarli

Com os temas tendências e tecnologias do varejo, comportamento do novo consumidor, jornada do cliente e dicas para melhorar o seu negócio, a Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN), promove de na noite desta terça-feira, dia 28, no auditório do Sesc Rio Negro, a palestra Tendências do Comércio com a economista Fernanda Pesarini Tarli.

Na palestra Fernanda mostrará as novas oportunidades para aqueles que querem adaptar seus negócios a nova realidade do mercado e dos consumidores.

Fernanda Pesarini Tarli é economista, pós-graduada em comunicação, marketing e negócios (INBRAPE), planejamento de negócios e gestão (fae), formação em dinâmicas de grupos (SBFG), consultora de negócios e gestora de projetos de varejo do Sebrae/PR.

O evento é uma ação da ACIRN em parceria com o Sebrae/PR, Fecomércio/PR, e o Sesc Senac Rio Negro.

PALESTRA TENDÊNCIAS DO COMÉRCIO

Dia 28 – terça-feira

Local: Auditório do Sesc Rio Negro

Horário: 19h30min

Entrada: um kg de alimento não perecível

Informações pelo telefone 3645-0828, WhatsApp (47) 9 9754-7938, no Facebook @acirn.rionegro e no site www.acirn.com.br.