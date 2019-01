ACIRN realiza entrega da premiação da promoção “O Natal é Aqui”

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta quarta-feira (9) a Associação Comercial e Industrial de Rio Negro – ACIRN realizou a entrega dos prêmios – uma moto CG Fan 125i 0 Km, uma televisão de LED 43” e um notebook – para os ganhadores da promoção “O Natal é Aqui”.

A promoção reuniu 73 lojas participantes, distribuiu 74 mil cupons, teve início no mês de novembro e foi encerrado nesta segunda-feira (7) com a realização do sorteio na sede da ACIRN.

Os três ganhadores foram: Angela Hoffmann Scheffer, cliente das Lojas Kinder, que levou para casa a moto 0 km; Luana Theodoroski, cliente da Loja Lila Lili, que ganhou a televisão; e o Jair Mayer, cliente da Loja Desigual, ganhador do notebook.

A promoção “O Natal é Aqui” faz parte da campanha “Sou Daqui, Compro Aqui” desenvolvida pela ACIRN para fortalecer e fomentar o comércio local.