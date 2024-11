Ações contra a Dengue são intensificadas em cemitérios de Rio Negro

Nesta sexta-feira os agentes da vigilância ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro realizaram uma importante ação de conscientização em cemitérios do município.

Durante a manhã a ação ocorreu no cemitério do Centro; à tarde os agentes estiveram no cemitério da Roseira. Em ambos os cemitérios o movimento foi grande durante todo o dia. Neste sábado, Dia de Finados, a movimentação será ainda maior.

Com o grande movimento nos cemitérios devido ao feriado, é fundamental que haja ainda mais cuidado com relação à limpeza dos túmulos. As equipes da saúde orientaram os cidadãos para não deixarem água parada nos recipientes utilizados. O uso de flores com embalagens plásticas, por exemplo, favorece o acúmulo de água, então a orientação é para a não utilização deste tipo de material. Cartazes de orientação também foram colados nos cemitérios.

O plano de ação estabelecido pelo município de Rio Negro visa promover um maior engajamento da população no combate ao Aedes aegypti. As ações são mantidas constantemente pelas equipes da saúde, meio ambiente, Defesa Civil e unidades escolares.

A ação por parte da população também é de extrema importância. É preciso que os cidadãos se mantenham sempre em alerta e realizem todas as medidas de prevenção para evitar que a Dengue se propague em Rio Negro. Prevenir é a melhor forma de evitar a Dengue, além da Zika e Chikungunya, que também são transmitidas pelo mesmo mosquito.