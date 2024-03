Compartilhar no Facebook

As ações de combate à Dengue continuam em Rio Negro durante todo o dia.

Nesta terça-feira diversas ações estão em andamento nas unidades escolares e em diversos pontos da cidade e do interior com as equipes de combate às endemias.

Lembre-se: os agentes são importantes aliados no combate à Dengue. É fundamental detectar os focos de contágio e locais de criadouros, além de eliminar as larvas e mosquitos. Portanto, abra a porta da sua casa para o cuidado e proteja a sua família. A Dengue não entra se o agente de endemias entrar.