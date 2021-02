Açougues e minimercados de Rio Negro deverão regularizar armazenamentos e embalagens de produtos de origem animal

Câmara de Vereadores de Rio Negro pede que o executivo municipal realize uma reunião com proprietários de minimercados e açougues para tratar da lei nº 2778/2017 que trata dos procedimentos de boas práticas a serem observados no âmbito do fracionamento, armazenamento, embalagem e comercialização dos produtos derivados de origem animal que abrange a atividade denominada de autosserviço.

O requerimento solicitando a reunião foi aprovado na sessão ordinária da última terça-feira (16).

Na justificativa os vereadores apontam a necessidade de esclarecer ao proprietárias dos minimercados e açougues a obrigatoriedade da inscrição das empresas no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná e a contratação de responsável técnico – médico veterinário, bem como o pagamento da taxa anual do CRMV.