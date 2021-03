Adote! A linda e brincalhona Kiara precisa de um lar

Que tal adotar uma “aumigona” que adora brincar? A Kiara está disponível para adoção. Ela está castrada e vacinada. É ideal para você que adora cães, tem bastante espaço em casa e quer uma grande e fiel companheira para alegrar a sua família. Entre em contato pelo WhatsApp: 47 9 9990-6220.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Oi pessoal, meu nome é Kiara. Fui abandonada em uma estrada e fiquei desesperada correndo atrás dos carros tentando encontrar meus donos, mas não encontrei ninguém da minha família. O que será que fiz de errado?  Fiquei dias vagando e procurando sobreviver sozinha com medo, fome e frio. Eu era apenas uma filhotona.  Até que encontrei uma pessoa de bom coração que me ajudou e achou outra família para mim. Estava tão feliz, tinha carinho, comidinha e podia ir até na cama, mas ela teve que ir embora e não me levou junto. Me deixou com uma pessoa da família dela que não gostou de mim. Eu só queria carinho e brincar, mas me prenderam em uma corrente curta e ali eu fiquei meses nesta prisão. Quando me soltavam eu ficava louca de feliz e pulava em todo mundo querendo atenção, mas eles não entendiam assim e disseram que iam me jogar na rua. Um anjo novamente me salvou e me levou para um lar temporário, onde espero uma família que me ame, brinque e corra comigo. Eu adoro correr e brincar, pois já sofri tanto tempo amarrada. Já estou castrada e tomei todas as vacinas, estou prontinha para ir para sua casa e nos divertimos muito. Me adota!