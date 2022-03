Agência do Trabalhador de Rio Negro oferece curso de Pacote Office gratuito

A Agência do Trabalhador de Rio Negro em parceria do SENAI Rio Negro, oferece gratuitamente o curso de Pacote Office, com carga horária de 80h. As aulas vão ocorrer do dia 28/03 ao dia 27/04, das 18h30 às 22h30.

O curso, que incorpora conhecimentos importantíssimos para o mundo atual, vai dispor de toda a trilha de aprendizado nos programas Microsoft Word, Excel e Power Point.

Interessados em realizar a inscrição devem se inscrever através do link bit.ly/3pLn3kN ou comparecer a Agência do Trabalhador de Rio Negro, localizada na rua Dr. Getúlio Vargas, 167, Centro. As vagas são limitadas.