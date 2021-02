Agência do Trabalhador de Rio Negro registra desempenho recorde

A Coordenadoria de Gestão do Trabalho e Emprego do Estado do Paraná realizou um levantamento no período de janeiro a dezembro de 2020, em que comparou os resultados alcançados pelas Agências do Trabalhador do Paraná. A Agência do Trabalhador de Rio Negro teve o melhor desempenho da Região Metropolitana de Curitiba e destaca-se como a sétima melhor do estado, segundo o ranking de desempenho IMO (Intermediação de Mão de Obra).

Nas agências todos os atendimentos são prestados por meio da intermediação de mão de obra, ou seja, os profissionais fazem todo o acompanhamento para a procura de vaga que se enquadre ao perfil do candidato e seleciona para encaminhamento da entrevista até a contratação.

Nas Agências, o trabalhador dá entrada no seguro-desemprego e pode buscar por ofertas de trabalho, capacitação, participar de entrevista de emprego, e dar entrada em documentos como Carteira de Trabalho (CTPS).

Ao todo, são 216 Agências do Trabalhador, vinculadas à Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, em todo o Estado.