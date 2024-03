Agência do Trabalhador de Rio Negro superou metas de colocações no mercado de trabalho em 2023

A Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR) do Paraná divulgou as informações técnicas da Agência do Trabalhador de Rio Negro abordando algumas das atividades desenvolvidas e a produtividade referente ao número de trabalhadores colocados dos quatro trimestres do ano de 2023.

Analisando os números trimestrais de trabalhadores colocados durante o ano de 2023, denota-se que há uma sequência de metas superadas pela Agência do Trabalhador de Rio Negro, visando a colocação de trabalhadores no mercado de trabalho formal pela rede SINE.

A consistente superação das metas pela Agência do Trabalhador mostra o comprometimento dos agentes públicos com o desenvolvimento econômico de Rio Negro.

NÚMEROS

A regra para a aplicação da meta é determinada pela atual Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda com base na média de colocados mais 5% do município em apreço. Os números de 2023 são:

Primeiro trimestre

Número de colocados: 278

Meta: 100

% da meta: 278,70%

Segundo trimestre

Número de colocados: 351

Meta: 298

% da meta: 118,00%

Terceiro trimestre

Número de colocados: 351

Meta: 335

% da meta: 105,00%

Quarto trimestre

Número de colocados: 377

Meta: 346

% da meta: 108,90%

VAGAS

A Agência do Trabalhador de Rio Negro (SINE) disponibiliza várias oportunidades de emprego que podem ser conferidas facilmente através do portal da Prefeitura. Para visualizar basta seguir os passos:

Acessar o portal rionegro.pr.gov.br

Clicar na opção “VAGAS SINE”

Os candidatos interessados em concorrer às vagas devem procurar a agência que fica localizada na Rua Dr. Getúlio Vargas, nº167, Centro.