Agência do Trabalhador realizou Dia ‘D’ para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho em Rio Negro

A ação é uma promoção do Ministério do Trabalho e Emprego (MET), através do Sistema Nacional de Emprego (Sine)

Durante a sexta-feira, das 8h às 17h, a Agência do Trabalhador de Rio Negro promoveu o Dia ‘D’ para a inclusão social e profissional das pessoas com deficiência (PcDs) e dos beneficiários reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A ação é uma promoção do Ministério do Trabalho e Emprego (MET), através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O objetivo foi reunir em um mesmo espaço empresas e candidatos a oportunidades de emprego que estejam inseridos no artigo 93 da lei nº 8.213/91 – que determina que empresas com 100 ou mais funcionários devem preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, em um índice que varia de acordo com a quantidade total de empregados.