Agência Mega Way Model realizou atividades com modelos internacionais em Riomafra

Com atividades de preparação para modelos, a agência de modelos Mega Way Model realizou entre 27 a 30 de janeiro uma seleção de novos talentos, workshop para vida de modelo, aulão de passarela e um dia de ensaio fotográfico para editorial de moda.

Para o workshop e aulas de passarela, a agência contou com a presença do ator, modelo e produtor de moda Maycon Clinton da agência Namib Pro Model de São Paulo e das modelos internacionais Aliny Souza e Jay Santos. Já o editorial de moda contou com a presença da estilista Mariana Pinheiro também de São Paulo, que trouxe uma proposta de moda urbana. A direção do ensaio fotográfico ficou a cargo de Maycon Clinton, enquanto as fotografias foram clicadas sob olhar atento e as lentes de Almir Dambroski.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

As atividades foram iniciadas com os modelos da agência fazendo um ensaio com a proposta das meias coloridas e divertidas, que está totalmente liberado no estilo fashion.

Para a agente de modelos Vivi Oliveira ‚Äď propriet√°ria da ag√™ncia ‚Äď este final do m√™s de janeiro se encerrou com chaves de ouro, afinal o ano est√° s√≥ come√ßando e as atividades para o desenvolvimento da carreira de modelo, n√£o param.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Fotos: Divulgação: Agência Mega Way Model