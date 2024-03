Agentes de combate à Dengue realizam visitas em Rio Negro; confira o cronograma

Compartilhar no Facebook

O munic√≠pio de Rio Negro est√° preparado para enfrentar a Dengue. V√°rias a√ß√Ķes s√£o realizadas durante o ano todo, mas atualmente os cuidados est√£o sendo redobrados. Um plano de a√ß√£o j√° est√° sendo colocado em pr√°tica.

Entre as a√ß√Ķes praticadas est√£o as visitas t√©cnicas realizadas na cidade e no interior pelos agentes de combate √†s endemias. H√° um mapeamento estrat√©gico para a cobertura em todo o munic√≠pio.

A Prefeitura de Rio Negro pede a colabora√ß√£o da popula√ß√£o para que todos recebam as equipes em suas propriedades, pois o agente √© um importante aliado no combate a Dengue. √Č fundamental detectar os focos de cont√°gio e locais de criadouros, al√©m de eliminar as larvas e mosquitos. Portanto, abra a porta da sua casa para o cuidado e proteja a sua fam√≠lia. A Dengue n√£o entra se o agente de endemias entrar.

Confira o cronograma das visitas para a próxima semana:

Segunda-feira (11/03): Estação Nova

Terça-feira (12/03): Bom Jesus

Quarta-feira (13/03): Lageado dos Vieiras

Quinta-feira (14/03): Bairro Alto

Sexta-feira (15/03): São Judas Tadeu

O município de Rio Negro também tem à disposição um aplicativo que tem como objetivo fortalecer a prevenção de doenças e facilitar a comunicação entre o cidadão e a equipe de combate às endemias de Rio Negro.

Com o aplicativo o cidad√£o pode enviar informa√ß√Ķes sobre locais que podem ter focos do mosquito da Dengue. A plataforma permite realizar a abertura, tramita√ß√£o e acompanhamento das solicita√ß√Ķes enviadas pelos cidad√£os. O envio pode ser feito de forma an√īnima. O aplicativo est√° dispon√≠vel nas plataformas iOS e Android. Para instalar basta entrar na loja de aplicativos do seu celular e procurar por GeoCidad√£o. Ap√≥s receber uma den√ļncia, o local √© vistoriado e sempre que √© preciso √© tratado e monitorado.

As a√ß√Ķes contra a Dengue s√£o constantes em Rio Negro. As informa√ß√Ķes podem ser acompanhadas atrav√©s do site: www.rionegro.pr.gov.br/dengue