Agosto Lilás é celebrado em Rio Negro pelo fim da violência contra a mulher

O Agosto Lilás é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Em Rio Negro há uma programação de eventos definida para conscientizar a população sobre esse importante assunto:

07/08 – Aniversário da Lei Maria da Penha

Neste dia foi realizada na Prefeitura a solenidade de assinatura do Projeto de Lei de alteração do Estatuto do Servidor referente ao afastamento da servidora que eventualmente for vítima de violência doméstica.

14/08 – Vista lilás/roxo

O objetivo da ação é propagar a campanha Agosto Lilás nas redes sociais com o uso das cores lilás, rosa ou roxo para conscientizar a população. Os servidores da Prefeitura farão a foto oficial para a campanha às 15h.

27/08 – Abertura da Semana Municipal de Combate ao Feminicídio

A abertura ocorrerá às 14h no salão da Sociedade União Fuchs. O objetivo é mostrar o apoio no combate à violência contra a mulher e na luta pela igualdade de gênero em nossa sociedade. Durante o evento haverá palestras para todas as servidoras.

DADOS

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de julho de 2023 a julho de 2024 o município de Rio Negro teve os seguintes casos:

114 casos de violência doméstica

107 medidas protetivas de urgência concedidas

04 fugas das residências diante da grave ameaça

01 conseguiu retornar ao lar em segurança