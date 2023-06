Agricultura de Rio Negro recebe novos implementos agrícolas

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro recebeu nesta quarta-feira (31), duas novas grades aradoras. Os novos implementos agrícolas serão utilizados pela Secretaria de Agricultura em apoio aos agricultores rio-negrenses.

O modelo das grades aradoras adquiridas foram desenvolvidas especialmente para trabalhar nos mais diversificados tipos de terrenos. Efetua o destorroamento e o nivelamento do solo. Esse modelo de grade possui um eixo simples de rodas para transporte que é acionado por comando hidráulico. Isso permite que ela tenha uma barra reguladora que permite controlar a penetração no solo trazendo maior rentabilidade no trabalho.

Os equipamentos foram conquistados através de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com apoio do ex-deputado federal Luizão Goulart.