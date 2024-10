Eleições 2024: Alessandro é eleito prefeito de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Com 100% das seções totalizadas na apuração do TSE, Alessandro Cristian von Linsingen foi eleito prefeito de Rio Negro com 45,74% (8.069 votos) neste domingo (06). Marcelo Wotroba foi eleito como vice-prefeito.

Alessandro é casado e tem três filhas. É professor e já foi diretor escolar, secretário municipal de educação e vereador. Também foi secretário municipal de planejamento e coordenação geral, além de ser o vice-prefeito de Rio Negro na atual gestão municipal. Ele disputou as eleições deste ano pelo Partido Progressista (PP).

Clique aqui e conheça o plano de governo do candidato eleito.

Vereadores eleitos:

23123 – NEUSA SWAROWSKI – 632 votos

40222 – FELIPE STAFIN MINI – 533 votos

11234 – JOAO ALVES – JOAO PELUDO – 486 votos

20222 – GEOVANE CANAL C – 442 votos

55055 – ELCIO COLAÇO – 416 votos

44444 – MARIA CELIA CONTE – 358 votos

55555 – LANDIVO ASSISTENTE SOCIAL – 355 votos

22123 – ODAIR CHIQUINHO – 342 votos

10123 – ISABEL CRISTINA GROSSL – 324 votos

25123 – CHIQUINHO VEIGA – 317 votos

40123 – MILENE STALL – 274 votos