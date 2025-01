Alessandro von Linsingen toma posse como prefeito de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta quarta-feira (01) a Câmara Municipal de Vereadores de Rio Negro-PR promoveu o evento que deu posse ao novo prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos no município para o período de 2025 a 2028. A cerimônia ocorreu no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral e teve a presença de autoridades, familiares e amigos dos eleitos.

Alessandro Cristian von Linsingen foi eleito prefeito de Rio Negro com 45,74% (8.069 votos). Marcelo Wotroba foi eleito como vice-prefeito.

Em seu discurso o novo prefeito ressaltou a importância da união do Executivo com o Legislativo. “Rio Negro a partir de hoje é o nosso partido. Vamos trabalhar juntos para trazer mais recursos e desenvolvimento para o município”, disse Alessandro.

O ex-prefeito James Karson Valério e o novo prefeito Alessandro assinaram o Termo de Transmissão do Cargo de Prefeito.

A nova gestão terá início nesta quinta-feira para trabalhos internos na Prefeitura. O atendimento ao público retornará no próximo dia 06.

Alessandro é casado e tem três filhas. É professor e já foi diretor escolar, secretário municipal de educação e vereador. Também foi secretário municipal de planejamento e coordenação geral e vice-prefeito de Rio Negro na gestão municipal anterior.

Os vereadores eleitos são:

Neusa Swarowski (Cidadania – 632 votos)

Felipe Stafin Mini (PSB – 533 votos)

Jọo Alves/Jọo Peludo (PP Р486 votos)

Geovane de Lima – Canal C (Podemos – 442 votos)

Elcio Cola̤o (PSD Р416 votos)

Maria Celia Conte (Unịo Р358 votos)

Landivo Geraldo de Oliveira Gruber/Assistente Social (PSD – 355 votos)

Odair Pereira/Chiquinho (PL – 342 votos)

Isabel Cristina Grossl (Republicanos – 324 votos)

Francisco Veiga/Chiquinho (PRD- 317 votos)

Milene Stall (PSB – 274 votos)

Para o biênio 2025-2026 a Câmara de Vereadores terá a seguinte composição na mesa diretora, cuja chapa única “Rio Negro com a força do povo” foi eleita durante o evento de hoje:

Presidente: Odair Pereira

Vice-presidente: Felipe Stafin

Primeira secretária: Milene Stall

Segunda secretária: Isabel Cristina Grossl