Alterações nas medidas de combate a covid-19 em Rio Negro

Adequações seguem orientações e avaliação constante das equipes de Saúde

O município de Rio Negro publicou nesta quarta-feira, 24 de março, dois decretos que atualizam as medidas restritivas aplicadas no combate a covid-19. Os decretos ampliam o horário de funcionamento de algumas atividades comerciais. O intuito é evitar aglomerações, permitindo maior dispersão do público nesses horários. Os estabelecimentos ainda são obrigados a seguir todas as normas de prevenção como disponibilizar álcool em gel, exigir o uso de máscara, manter o distanciamento entre clientes e limitar a capacidade de público.

As mudanças ocorrem através do decreto municipal nº 037/2021 que autoriza as atividades educacionais de ensino noturno até às 22h. As atividades de academias, escolas de dança e espaços esportivos ficam sujeitas aos protocolos estabelecidos pelas Secretarias Municipais de Esporte e de Saúde. É proibido a realização de eventos ou competições dessas atividades.

O decreto municipal nº 038/2021 estabelece novas regras para as atividades de restaurantes, pizzarias, lanchonetes e bares. Estes têm suas atividades permitidas até às 22h, com proibição no ingresso de novos clientes após às 21h, de segunda a sexta-feira, aos sábados das 10h às 20h e aos domingos das 5h às 14h. Os serviços de delivery continuam permitidos em qualquer horário.

As demais medidas impostas pelo decreto nº 034/2021 continuam sendo aplicadas. É de extrema importância que a população se conscientize, mantendo todos os cuidados e buscando os serviços em horários de menor movimento, especialmente respeitando o distanciamento e o limite de público dos locais. Os decretos são válidos até o dia 1º de abril, podendo ser atualizados conforme necessidade e avaliação frequente. Todas as medidas seguem orientações de equipes da Saúde.

