Aluna de Rio Negro recebe prêmio Destaque no Agrinho 2019

A aluna Brendha Ferreira Braz, do 3° ano, da Escola Municipal João Braz de Oliveira, da localidade da Fazendinha em Rio Negro, acompanhada de sua professora, Cristiane Kuiavski, recebeu na manhã desta segunda-feira (21), o prêmio destaque na categoria redação – com o tema ‘Solo’, no Agrinho 2019.

Realizado há 24 anos, o Agrinho é desenvolvido nas escolas ao longo do ano, período no qual os professores irão utilizar os materiais didáticos do programa para trabalhar temas transversais em sala de aula, como ética, cidadania, saúde e meio ambiente. Este ano, A iniciativa mobiliza certa 800 mil estudantes e 50 mil docentes em todo Paraná.