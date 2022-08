Alunas da Escola Tia Apolônia recebem medalha de prata nos Jogos Escolares do Paraná

As meninas da equipe de futsal da Escola Tia Apolônia se destacaram na fase final do 68º Jogos Escolares do Paraná. Elas conquistaram a segunda colocação geral no Estado na categoria Alunos com Deficiência (ACD).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os jogos foram realizados na cidade de Pato Branco entre os dias 5 e 13 de agosto. Mais de sete mil pessoas, entre atletas, dirigentes, arbitragem e comissão organizadora, estiveram envolvidas com a final dos jogos.

A medalha de prata é inédita para a equipe da Escola Tia Apolônia, que é composta por: professoras Sandra Estephanes Ciola e Andrea Ribeiro Raiman (técnica) e as alunas Adriele Cordeiro de Lima, Aline Taucher, Ana Carolina Siqueira Haaben, Fernanda Mariano Alves, Jéssica Helen Rodrigues, Marisa do Carmo Alves, Patrícia Nunes da Fonseca, Sidneia Novack Fernandes e Simone Aparecida Foltran.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte e da Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com o apoio dos Núcleos Regionais de Educação e das Prefeituras. Um dos objetivos dos jogos é estimular a participação dos alunos com deficiência (ACD) de várias idades.