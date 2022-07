Aluno da Escola Tia Apolônia vai representar o Paraná na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares

Compartilhar no Facebook

Evento acontece em São Paulo de 05 a 10 de setembro

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Município de Rio Negro coleciona orgulhoso grandes atletas das mais variadas modalidades. Na última semana, assistimos novamente um rio-negrense se destacando: o aluno da Escola Municipal Tia Apolônia, Bryan Fernandes Quirino da Cruz, de 13 anos, foi convocado para representar o Estado do Paraná na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares, que acontece em São Paulo de 05 a 10 de setembro, na modalidade de arremesso de peso.

O fato aconteceu após Bryan conquistar três medalhas na fase Final dos Jogos Escolares do Paraná, realizada em Campo Mourão, nos dias 16 e 17 de julho. Na ocasião, ele conquistou o ouro no arremesso de peso e prata nos 150 metros rasos e no salto em distância.

Nesta sexta-feira, 22 de julho, Bryan, seus familiares e a equipe da Escola Municipal Tia Apolônia estiveram visitando o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, onde apresentaram todas as medalhas conquistadas pelo atleta neste ano. “Nossa Escola Tia Apolônia sempre nos traz grandes notícias, pois desenvolve um trabalho de grande dedicação, abraçando as oportunidades e despertando nos alunos toda a sua potencialidade”, destacou o prefeito James Valério.

Durante a reunião a equipe também enalteceu o trabalho da professora Andrea Ribeiro Raiman que preparou o atleta para a competição. “Muito nos orgulha ter um rio-negrense representando nosso Estado em uma competição nacional, que o Bryan leve consigo toda nossa força e se destaque também entre os atletas do país, nosso agradecimento especial aos professores e equipe da Escola que não medem esforços para garantir bons resultados e a evolução de seus alunos”, finalizou o prefeito.