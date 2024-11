Aluno de Rio Negro é premiado no Programa Agrinho

A educação de Rio Negro foi destaque nesta semana em um importante evento. Na segunda-feira (04) o aluno Gabriel Keskoski Batista Soares, do 6º ano do Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha, foi um dos ganhadores da 29ª edição do Programa Agrinho, que é promovido pelo Sistema FAEP com foco na responsabilidade social.

O evento de premiação ocorreu no Centro de Convenções Expotrade Pinhais com a presença de aproximadamente quatro mil pessoas, incluindo alunos, pais, professores, diretores, representantes da comunidade escolar e autoridades.

Durante o concurso Gabriel teve a importante orientação da professora Silvana Leite, que leciona Língua Portuguesa, Redação e Leitura. Após concorrer com milhares de produções escritas, o aluno conquistou o primeiro lugar na categoria Redação, no gênero literário “Conto” e com o tema: “Do campo à cidade, colhendo oportunidades”. Ambos, aluno e professora, receberam um smartphone como prêmio.

Gabriel é filho de Solani Keskoski e Emerson José Batista Soares. Ele foi aluno da Escola Municipal Celso Catalan antes de ingressar no Colégio Caetano. Solani ressaltou a importância que os pais, professores e o colégio tiveram para o sucesso do filho nesta premiação.

Segundo a mãe, sempre que pode ela supervisiona e cobra o máximo de perfeição em quase tudo que o filho faz. Ela também afirma que Gabriel tem uma excelente professora que acreditou no seu aluno e acreditou que aquilo que foi escrito por ele pudesse se tornar um primeiro lugar.

“É o primeiro ano no colégio que eles têm essa matéria de redação e leitura e a professora teve que ensinar tudo do começo, inclusive como se estrutura um conto, que foi a categoria de redação que o Gabriel ganhou. Sendo assim, acho que formamos um trio perfeito e sempre acreditei nisso. Acredito que quando os pais, alunos e colégio se unem o resultado é ótimo. Quanto ao Gabriel, só podemos dizer que nosso filho é um tesouro educado e muito dedicado que já nos deu muito orgulho. Ter participado neste evento do Agrinho com o meu filho e com sua professora foi inesquecível e muito emocionante”, disse a mãe do aluno premiado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Agrinho é o maior programa de responsabilidade social do Sistema FAEP, resultado da parceria entre o SENAR-PR, FAEP, o governo do Estado do Paraná, mediante as Secretarias de Estado da Educação e do Esporte, da Agricultura e do Abastecimento, da Justiça, Família e Trabalho e do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, bem como com a colaboração das prefeituras municipais e diversas empresas e instituições públicas e privadas.

Criado com o objetivo de levar informações sobre saúde e segurança pessoal e ambiental, principalmente às crianças do meio rural, o programa se consolida como instrumento eficiente na operacionalização de temáticas de relevância social da contemporaneidade dentro dos currículos escolares.