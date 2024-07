Aluno rio-negrense é destaque em programa de intercâmbio internacional

Nesta quarta-feira o prefeito James Karson Valério recebeu em seu gabinete o aluno rio-negrense Nicolas Nentwig de Camargo, que esteve acompanhado da diretora Gislania Hack Ruthes para relatar a sua experiência com o programa Ganhando o Mundo do Governo do Estado do Paraná.

Nicolas tem 15 anos de idade e é aluno do Colégio Estadual Alvino Schelbauer, localizado no bairro Alto. Ele é filho de Patricia Nentwig de Camargo e Jorge Alexandre de Camargo. Anteriormente foi aluno da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, também no bairro Alto.

O dedicado estudante foi selecionado para participar do programa de intercâmbio internacional Ganhando o Mundo, sendo que obteve o primeiro lugar na classificação do município de Rio Negro e a segunda colocação na classificação geral do Paraná. Em todo o estado foram mais de 10 mil inscritos, sendo disponibilizadas 1.200 vagas para alunos da primeira série do ensino médio.

Entre os critérios de seleção do programa estão o desempenho acadêmico do ano anterior; frequência igual ou superior a 85% em cada uma das disciplinas da Matriz Curricular; participação em atividades extracurriculares e pontuação obtida no Programa Aluno Monitor.

Ao prefeito o aluno Nicolas enalteceu o importante apoio que tem recebido da família, dos professores e da direção da escola. Este é o segundo ano consecutivo que o Colégio Estadual Alvino Schelbauer possui um aluno selecionado para o programa. Neste mês o aluno Gustavo Reizel retorna da Nova Zelândia após realizar um intercâmbio. O prefeito James parabenizou o aluno Nicolas e a direção da escola por esta grande conquista que mostra que a educação em Rio Negro está cada vez melhor.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nicolas fará o intercâmbio em um dos países definidos pelo programa durante um período de aproximadamente seis meses. Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido são as opções. A definição do país de destino ocorre após a análise de alguns critérios estabelecimentos pelo programa. O embarque do intercâmbio está programado para acontecer no início do próximo ano.

O programa Ganhando o Mundo foi criado em 2019 pela Secretaria de Estado da Educação para ofertar a estudantes, diretores, professores e pedagogos da rede pública estadual de ensino, formação acadêmica em instituições estrangeiras, além de experiências culturais e pedagógicas que possam ser compartilhadas, posteriormente, nos colégios estaduais do Paraná.

Os objetivos do programa são: ampliar o repertório cultural e acadêmico; permitir a vivência e experiência na realidade de outros países; consolidar uma rede de jovens líderes que atuarão nas escolas da rede pública estadual de ensino do Paraná e potencializar o desenvolvimento da autonomia, bem como aperfeiçoar o idioma da língua inglesa.