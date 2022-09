Alunos atletas da Escola Tia Apolônia visitam o gabinete do prefeito

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, recebeu na última terça-feira em seu gabinete os alunos atletas destaques da Escola Municipal Tia Apolônia.

Acompanhados dos professores, os alunos tiveram uma animada conversa com o prefeito. Eles contaram suas experiências durante os jogos e mostraram com orgulho as medalhas conquistadas. Também agradeceram pelo apoio recebido pela Prefeitura de Rio Negro.

DESTAQUES NO FUTSAL

No mês de agosto as meninas da equipe de futsal da escola se destacaram na fase final do 68º Jogos Escolares do Paraná. Elas conquistaram a segunda colocação geral no Estado na categoria Alunos com Deficiência (ACD).

Os jogos foram realizados na cidade de Pato Branco entre os dias 5 e 13 de agosto. Mais de sete mil pessoas, entre atletas, dirigentes, arbitragem e comissão organizadora, estiveram envolvidas com a final dos jogos.

A medalha de prata foi inédita para a equipe da Escola Tia Apolônia, que é composta por: professoras Sandra Estephanes Ciola e Andrea Ribeiro Raiman (técnica) e as alunas Adriele Cordeiro de Lima, Aline Taucher, Ana Carolina Siqueira Haaben, Fernanda Mariano Alves, Jéssica Helen Rodrigues, Marisa do Carmo Alves, Patrícia Nunes da Fonseca, Sidneia Novack Fernandes e Simone Aparecida Foltran.

DESTAQUE NAS PARALIMPÍADAS

O aluno Bryan Fernandes Quirino da Cruz, de 13 anos de idade, também esteve presente na visita ao gabinete do prefeito. Ele participou da fase regional das Paralimpíadas Escolares, realizada em São Paulo-SP.

A competição aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico da capital paulista e contou com a participação de cerca de 600 atletas de sete estados. O talentoso rio-negrense representou o Estado do Paraná.

O aluno foi convocado para esta etapa após conquistar três medalhas na fase final dos Jogos Escolares do Paraná, realizada em Campo Mourão, nos dias 16 e 17 de julho. Na ocasião, ele conquistou o ouro no arremesso de peso e prata nos 150 metros rasos e no salto em distância.

Bryan viajou para São Paulo com a professora Andrea Ribeiro Raiman. O atleta encerrou sua participação na fase regional das Paralimpíadas Escolares em São Paulo conquistando o 2º lugar no arremesso de peso, o 2° lugar no salto em distância e o 6º lugar nos 150 metros rasos.

Em sua primeira participação em jogos, o menino campeão está classificado para a fase nacional que acontecerá em novembro. Representando muito bem o Estado do Paraná, Bryan é um orgulho para sua família, para a escola Tia Apolônia e para o município de Rio Negro.

“UM DIA DE CAMPEÕES”

O prefeito James agradeceu aos alunos e professores pela visita e enalteceu a importância que o esporte tem na vida dos estudantes. “Hoje é um dia de campeões”, comentou. Também destacou a importância e o empenho da equipe da Secretaria de Educação e do corpo docente da Escola Tia Apolônia, que colaboraram para que todas as conquistas ocorressem.

“SINÔNIMOS DE AMOR”

O vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, também destacou a importância dos professores: “Trabalhar com a educação especial não é para qualquer pessoa. Vocês têm o amor necessário. E os alunos também têm amor de sobra. Vocês são sinônimos de amor”.