Alunos atletas do Colégio Ovande do Amaral recebem medalhas na Prefeitura

Os alunos do col√©gio tamb√©m assistiram ao espet√°culo ‚ÄúProcura-se uma Estrela‚ÄĚ no Cine Teatro Ant√īnio C√Ęndido do Amaral

Durante a manh√£ desta segunda-feira (22), alunos do Col√©gio C√≠vico-Militar Ovande do Amaral estiveram no Cine Teatro Ant√īnio C√Ęndido do Amaral para assistirem ao espet√°culo ‚ÄúProcura-se uma Estrela‚ÄĚ, da produtora Multiartes. A pe√ßa teatral foi criada no intuito de esclarecer e mobilizar as pessoas a serem doadores de medula √≥ssea.

Na hist√≥ria, dois artistas que visitam pacientes em hospitais transformam o palco na busca por doadores de medula √≥ssea. O tema s√©rio ganha leveza com as perip√©cias da dupla, que usa bonecos, m√ļsica ao vivo e jogos l√ļdicos para comover e convencer.

Antecedendo a apresentação teatral, foi realizada a entrega de medalhas aos alunos atletas que conquistaram o terceiro lugar na fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná, na categoria Futsal A.

Eles foram os campe√Ķes na fase regional e representaram o munic√≠pio de Rio Negro na fase macrorregional, por isso houve a decis√£o da entrega das medalhas ser realizada na Prefeitura. A equipe √© composta pelos alunos Adrian, Alessandro Gardel, Cau√£, Eric Juan, Felipe, Felipe da Silva, Jo√£o Ribeiro, Matheus Dallabona, Nicolas, Pablo Ryan e Renan Stinglin Heide.

A entrega das medalhas foi feita pelo prefeito de Rio Negro, James Karson Val√©rio, e pelo vice-prefeito, Alessandro von Linsingen, que destacou a import√Ęncia do esporte nas escolas: ‚ÄúFazia muito tempo que Rio Negro n√£o tinha esse resultado. O esporte nas escolas tamb√©m √© um grande resultado‚ÄĚ.

O prefeito James recebeu da diretora geral do Col√©gio C√≠vico-Militar Ovande do Amaral, Isabela Alves de Souza, uma medalha como forma de reconhecimento do apoio dado pela Prefeitura ao col√©gio. Ele tamb√©m destacou a import√Ęncia do esporte para as escolas e para o munic√≠pio: ‚ÄúO esporte √© um fator de congra√ßamento, de qualidade de vida, de normativa. E isso ajuda a promover o que tamb√©m √© sagrado em Rio Negro, que √© a boa educa√ß√£o, a cordialidade e o respeito‚ÄĚ.

Os alunos atletas tamb√©m foram recepcionados no gabinete do prefeito, onde receberam palavras de incentivo, al√©m de serem parabenizados novamente pela conquista. A diretora Isabela agradeceu pela receptividade e tamb√©m parabenizou os alunos atletas. ‚ÄúEu fico honrada e feliz por voc√™s estarem fazendo parte da hist√≥ria do Col√©gio Ovande do Amaral juntamente com o prefeito que sempre foi muito gentil. √Č uma honra estarmos aqui no gabinete‚ÄĚ, comentou.

REPRESENTATIVIDADE

Nesta semana inicia em Rio Negro a fase regional do Bom de Bola. Juntamente com o Colégio Alvino Schelbauer, o Colégio Cívico-Militar Ovande do Amaral estará representando o município de Rio Negro. Os jogos serão realizados nos dias 26, 27 e 28 em três locais: Estádio Municipal Ervino Metzger, Associação Atlética Souza Cruz e Associação de Moradores e Amigos Três Bairros.

S√£o esperadas aproximadamente 600 pessoas, entre atletas, professores e comiss√£o t√©cnica de 11 munic√≠pios que fazem parte da √Ārea Metropolitana Sul. Al√©m da valoriza√ß√£o do esporte no munic√≠pio, o evento deixar√° Rio Negro movimentado em v√°rios aspectos, inclusive no fortalecimento do com√©rcio local. Durante o per√≠odo da competi√ß√£o os atletas ficar√£o alojados em escolas do munic√≠pio.