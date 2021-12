Alunos da Escola Ana Zornig representam Rio Negro no 38° Campeonato Estadual de Karatê-dô

No dia 30 de novembro foi realizada na Escola Municipal Ana Zornig a formatura do karatê dos alunos do 5° anos A e B.

O projeto que é desenvolvido de forma gratuita e em parceria do IRBEM, Escola Municipal Ana Zornig e Associação Sol Nascente Karatê-dô tem como lema e objetivo “formar cidadãos do bem”, visto que o Karatê é uma arte milenar que exige respeito e caráter, desenvolve a coordenação motora e física, concentração, auto estima, liderança e soma com a saúde.

Como fruto do empenho e dedicação do sensei professor Drojildo Lima e dos alunos, no próximo dia 18 de dezembro a equipe de Rio Negro integrada também por alunos da rede municipal representa o município no 38° Campeonato Estadual de Karatê-dô, a ser realizado na cidade de Pato Branco-PR.

